Служба безпеки блокувала виплату пенсій бойовикам "ДНР/ЛНР"

До кінця року 7 терористів могли б отримати понад 300 тис.грн / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-центру СБУ, правоохоронці встановили, що 7 колишніх військових та працівників органів внутрішніх справ є активними учасниками терористичних угруповань, проте вони не відмовилися від можливості отримувати пенсійні виплати від української влади.

За оцінками СБУ, до кінця року 7 терористів могли б отримати понад 300 тис.грн з державного бюджету.

Також повідомляється, що головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області за матеріалами СБУ та відповідно до ст. 49 Закону "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування" призупинило виплату пенсій бойовикам.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих "ЛНР /ДНР".

За українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій чи зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній Україні території. Разом з тим, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних українській владі територіях.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій більш як 180 тисячам з 1,1 млн пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції.

За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, втрати державного бюджету України від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцям становлять від 6 до 12 млрд грн на рік

Станом на 29 лютого на обліку перебувало 1 млн 745 тис. 999 внутрішніх переселенців з Донбасу й Криму.