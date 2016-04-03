Папа Римський оголосив про збір коштів для українців, постраждалих внаслідок війни на Донбасі

Про це він сказав у своїй традиційній недільній проповіді на площі Святого Петра, передає Радіо Ватикану.

"В цей день, що є немовби серцем Святого Року Милосердя, моя думка лине до всіх народів, які найбільше прагнуть примирення та миру. Зокрема, маю на увазі тут, у Європі, драму тих, хто переносить наслідки насильства в Україні: тих, які перебувають на теренах, охоплених воєнними діями, що вже призвели до тисячі смертей, і понад мільйон тих, хто були змушені залишити ці території з огляду на тяжку ситуацію, яка й далі триває. Це, насамперед, стосується похилих віком осіб та дітей", - сказав Папа Римський.

За його словами, 24 квітня в усіх церквах відбудеться спеціальний збір коштів для постраждалих в Україні.

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"Крім того, що я постійно супроводжую їх своїми думками і молитвою, я вирішив виступити з ініціативою гуманітарної підтримки на їхню користь. З цією метою в неділю, 24 квітня, в усіх католицьких церквах Європи буде проведений спеціальний збір", - зазначив понтифік.

Він закликав усіх вірних приєднатись до цієї ініціативи.

"Цей жест милосердної любові, крім полегшення матеріальних страждань, має на меті висловити мою особисту і всієї Церкви близькість і солідарність. Висловлюю щире побажання, щоб це змогло допомогти без подальших зволікань сприяння миру і поваги до права на цій землі, на яку випало дуже багато випробувань", - зазначив Папа Римський.