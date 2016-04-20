За добу в зоні АТО загинуло 3 українських військових, 5 поранені
Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій області троє українських військових загинуло, 5 дістали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинуло і ще п’ятеро дістали поранення. Ці втрати українське військо понесло на Донецькому напрямку", - сказав речник.
За його словами, впродовж минулої доби кількість обстрілів бойовиками українських позицій помітно зменшилася, проте ворог активно застосовував важке озброєння - кожен другий постріл був мінометний і прицільний.
"За підрахунками, вчора окупанти випустили у бік українських військ понад 70 мін", - зазначив речник.
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