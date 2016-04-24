Українська розвідка ідентифікувала ще 4 російських офіцерів, які керують бойовиками на Донбасі

15:11, 24 квітня 2016
Війна
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Українська розвідка встановила ще чотирьох офіцерів Збройних сил Російської Федерації, які беруть участь у військових діях на стороні бойовиків так званих «ЛНР/ДНР» на сході України.

REUTERS

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, встановлено, що на посаді “начальника штабу-заступника командира 1 мотострілкового батальйону 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка, Україна) 1 АК (Донецьк, Україна) Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ” перебуває майор ЗС РФ Іскуженов Руслан Тулігенович, в Україні використовує документи прикриття на прізвище Успанов. Відомо, що Іскуженов народився 12.01.1984 року у с.Пальцівка Тавричеського району Омської обл., навчався у Омському кадетському корпусі, а у 2007 році закінчив Новосибірське вище військове командне училище.

«Для виконання злочинних наказів військово-політичного керівництва Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України майор Іскуженов відряджений відповідно до наказу міністра оборони РФ від 22. січня 2015 року №0019 з посади командира мотострілецького батальйону 18 окремої мотострілецької бригади (ст.Калинівська, с.Ханкала, м.Грозний, Чечня, Росія ) 58 армії (Владикавказ) Південного ВО ЗС РФ. З моменту закінчення Новосибірського ВВКУ, офіцер ЗС РФ Іскуженов Р.Т. проходив службу на посадах командира мотострілецького взводу, мотострілецької роти, начальника штабу та командира мотострілецького батальйону у 18 окремій мотострілецькій бригаді», - йдеться у повідомленні.

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В ГУ розвідки звертають особливу увагу на те, що 18 окрема мотострілецька бригада 58 армії Південного ВО ЗС РФ є бойовим з’єднанням, що регулярно залучається до т.зв. контртерористичної операції у Чечні та Дагестані, налічує 3990 чоловік особового складу та має у своєму складі окремий батальйон спеціального призначення.

Офіцери та особовий склад цього з’єднання з 2014 року регулярно залучаються до бойових дій на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Українська розвідка встановила чергового кадрового офіцера ЗС РФ, який до відрядження в Україну також проходив службу в 18 окремій мотострілецькій бригаді (ст.Калинівська, с.Ханкала, м.Грозний, Чечня, Росія ) 58 армії (Владикавказ) Південного ВО ЗС РФ. Це підполковник ЗС РФ Канаплянік Костянтин Андрійович. Для виконання злочинних наказів військово-політичного керівництва Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України підполковник Канаплянік відряджений відповідно до наказу міністра оборони РФ від 22 лютого 2015 року №0049 з посади заступника командира з повітрянодесантної підготовки окремого батальйону спеціального призначення.

За даними розвідки на даний час він перебуває на посаді командира окремого розвідувального батальйону (Донецьк, Україна) 1 АК (Донецьк, Україна ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного (Ростов-на-Дону) ВО ЗС РФ. На відміну від більшості офіцерів російської армії, підполковник Канаплянік намагався уникнути відрядження в Україну, у т.ч. подавав судовий позов.

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«Відповідно до матеріалів засідання Грозненського гарнізонного військового суду від 24 червня 2015 року Канаплянік оскаржував законність переведення його на посаду старшого офіцера 2 управління (резервних формувань мотострілецьких військ) 12 командування резерву (з вересня 2015 року - Центр територіальних військ, Новочеркаськ) Південного ВО ЗС РФ для подальшого відрядження в Україну», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що головуючий суддя Грозненського гарнізонного військового суду С.Ярош відмовив у задоволенні позову, що змусило кадрового російського офіцера під загрозою кримінальної відповідальності за невиконання наказу командування погодитись з відрядженням, виконати злочинний наказ воєнно-політичного керівництва Росії та взяти участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Відповідно до норм українського законодавства, зауважили в ГУР Міноборони України, обставини за яких підполковник Канаплянік був змушений виконувати злочинні накази військово-політичного керівництва РФ будуть враховані як пом’якшувальні під час розгляду його справи в якості військового злочинця.

«З огляду на систематичне оприлюднення у світових ЗМІ інформації ГУР МО України щодо участі кадрових російських військовослужбовців у збройній агресії Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України та з метою зниження ризиків масової непокори й ухилення від відряджень на Донбас, російське військове командування всіляко заохочує своїх генералів та офіцерів, у т.ч. шляхом просування по службі та присвоєння чергового військового звання», - наголосили в управлінні розвідки.

За їхніми даними, генерал-майор ЗС РФ С.Кузовлєв, який у період осінь 2014 року – весна 2015 командував 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, призначений на вищу посаду командувача 20 армії (Воронеж) Західного ВО ЗС РФ. Генерал-майор О.Цеков, який у період з осені 2014 до весни 2015 років командував 2-ю окремою мотострілецькою бригадою (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, призначений на вищу посаду командира 4 танкової дивізії 1 танкової армії (Баковка\Одінцово, Московська обл.) Західного ВО ЗС РФ. Чергове звання “генерал-майор” він отримав 21 лютого 2015 року за участь у збройній агресії Росії на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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