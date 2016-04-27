Росія перекинула бойовикам "ЛНР" вогнеметну систему "Буратіно" - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, до Свердловська (територія Свердловського ремонтно-механічного заводу) залізницею було переміщено важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно" і три 122-міліметрових РСЗВ "Град".

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Крім того, встановлено, що в підрозділах протиповітряної оборони 1 АК (Донецьк) збройних сил РФ виконують завдання військовослужбовці зі складу 1 дивізії ППО 45 армії (Сєвероморськ) ВПС та ППО ЗС РФ.

Українська сторона надала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформацію про наявність у Донецьку танків, САУ та 122-міліметрових РСЗВ "Град".