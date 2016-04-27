Упродовж дня терористи обстрілювали райони Авдіївки, Старогнатівки та Попасної - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що впродовж дня зафіксовано 10 випадків застосовування зброї проросійськими незаконними збройними формуваннями проти підрозділів Збройних сил України.

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«Наші позиції в районі Авдіївки противник вчергове обстріляв з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по опорних пунктах українських військових поблизу Новотроїцького з озброєння бойових машин піхоти та зенітних установок, а в районах Тарамчука та Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

«На Луганщині, неподалік Попасної, наші позиції бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів», - додали в штабі.

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