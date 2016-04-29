Засідання РБ ООН: На Донбасі вчора загинули три людини, з початку квітня - 20

Про це заяив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Тільки 23 квітня четверо українців загинуло, а п'ятеро - отримали поранення у результаті обстрілу з боку бойовиків. Сьогодні (28 квітня - УНІАН) ми отримали нові повідомлення про те, що загинуло троє і семеро цивільних дістали поранення, оскільки потрапили під перехресний вогонь. Цей інцидент потрібно розслідувати", - заявив Пристайко.

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У свою чергу, постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що на Донбасі з початку квітня 20 осіб загинули, 130 отримали поранення.

«Сьогодні ми особливо стурбовані погіршенням становища на місцях, розширення числа порушень припинення вогню протягом багатьох тижнів», - заяви він.

«З початку квітня 20 осіб загинули, 130 отримали поранення на Донбасі. Це існування конфлікту низької інтенсивності, який пов'язаний з невеликими зіткнень в різних місцях неприйнятно», - додав Делатр.