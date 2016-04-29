ОБСЄ опублікувало текст заяви про припинення вогню на Донбасі з опівночі 30 квітня

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті організації.

"Тристороння контактна група (ТКГ) і представники окремих районів Донецької та Луганської областей України привітала рішення всіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню з настанням Великодня і травневих свят, яке вступить в силу в суботу, 30 квітня 2016 р з 00 год. 00 хв.", - йдеться в заяві.

"Домовлено, що відповідні розпорядження про повне дотримання режиму припинення вогню будуть доведені до всіх відповідальних осіб на місцях. Також підтверджено, що будуть вжиті необхідні кроки з метою гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - наголошується в заяві.

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Також сказано, що "Тристороння контактна група буде відслідковувати дотримання цього рішення і зробить необхідні кроки, включаючи проведення негайних взаємних консультацій в разі його недотримання".

"У зв'язку з вищезаявленим, ТКГ звертається до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб та вказувала в своїх звітах відповідальних за конкретні порушення режиму припинення вогню, якщо такі випадки будуть мати місце", - наголошується в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи вітають намір сторін на Донбасі забезпечити припинення вогню з 30 квітня.