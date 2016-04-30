Росія доправила бойовикам на Донбас 24 танки - розвідка

Українська розвідка зафіксувала чергові факти постачання Росією на Донбас озброєння та військової техніки, паливно-мастильних матеріалів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, 29 квітня з території РФ прибули до Луганська 24 танки (після проведення ремонту); до селища Ізварине – вісім вагонів з боєприпасами (320 тонн); до міста Ровеньки – 1000 тонн дизельного пального.

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Крім того, як повідомляє розвідка, українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про розміщення бойовиками танків, 122-мм РСЗВ “Град” та самохідних артилерійських установок у районах Хрящувате, Іловайськ, Ясинувата, Донецьк та Докучаєвськ.