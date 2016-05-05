Росія перекинула бойовикам для "параду" танки і БТРи - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.

За його словами, в рамках цих "заходів" 3 травня через закритий Україною пункт пропуску "Довжанський" на великогабаритних колісних тягачах було незаконно доставлено на територію України близько 10 одиниць військової техніки.

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"Це танки та БТРи. Нібито для участі у так званому "параді", - зазначив речник ДПСУ.