Росія перекинула бойовикам для "параду" танки і БТРи - ДПСУ
15:18, 05 травня 2016Війна
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На тимчасово окупованій території триває підготовка до святкування Дня перемоги.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.
За його словами, в рамках цих "заходів" 3 травня через закритий Україною пункт пропуску "Довжанський" на великогабаритних колісних тягачах було незаконно доставлено на територію України близько 10 одиниць військової техніки.
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"Це танки та БТРи. Нібито для участі у так званому "параді", - зазначив речник ДПСУ.
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