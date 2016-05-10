В ОБСЄ прокоментували повідомлення про те, що спостерігачі допомагали сторонам конфлікту на Донбасі

Про це йдеться у заяві місії в Facebook.

"У відповідь на заяви, нібито СММ ОБСЄ поставляє боєприпаси Збройним силам України: СММ ОБСЄ працює у відповідності з принципами прозорості та неупередженості. СММ ОБСЄ не надає і ніколи не надавала допомогу сторонам конфлікту або матеріальну допомогу, розвіддані або допомогу в просуванні позицій" , - йдеться в заяві.

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У місії підкреслили, що мандат СММ передбачає моніторинг та об'єктивну звітність про ситуації, а також сприяння діалогу.

"Місія закликає сторони утримуватися від необґрунтованих звинувачень щодо діяльності СММ", - додали у спостережній місії.