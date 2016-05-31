Турчинов: на сході України Росія системно випробовує нову зброю

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що європейським країнам в контексті пошуку мирного врегулювання ситуації на Донбасі, треба чітко розуміти, що "Росія - це не третя сторона, а агресор". "Це їх зброя використовується для ведення вогню на сході, це їх солдати вбивають українців, це вони розв'язали війну", - наголосив він.

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Окрім того, Турчинов підкреслив, що на сході нашої держави Росія системно випробовує нову зброю. "Ми бачимо як Росія щоденно прицільно обстрілює українські позиції, при цьому відпрацьовуючи застосування нової зброї та нових прийомів ведення бою, повністю ігноруючи базові позиції Мінських угод", - зазначив він, додавши, що в результаті обстрілів "ми щодня втрачаємо вбитими та пораненими наших захисників".

Секретар РНБО відзначив, що небезпечні тенденції, які почались в травні, "можуть перерости в повномасштабні військові дії".

"Тому ми змушені готуватись до адекватної відповіді на дії Росії. Сподіваємось, що наші стратегічні партнери не будуть лише спостерігати за загостренням ситуації," - наголосив Турчинов.

За його словами, єдине, що може стримати Росію – сильна українська армія і тому "надзвичайно важливо для нашої країни отримати військово-технічну допомогу від Заходу".

"Ми активно розвиваємо оборонно-промисловий комплекс, але повністю не можемо закрити потребу у всьому спектрі озброєння, необхідному для захисту України", - наголосив Турчинов, додавши що рішення союзників про військово-технічну допомогу потрібні "не після активізації військових дій, а як превентивні заходи, щоб не допустити цього".

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За словами Турчинова, для нашої країни Литва - це не просто партнер, а друг, "підтримку якого ми відчували як під час Революції Гідності, так і весь час військового протистояння з РФ".

Як зазначається в повідомленні прес-служби РНБО, співрозмовники констатували, що "поки Росія продовжує агресивні дії та окупацію частини української території, зокрема АР Крим, треба не знімати, а посилювати санкції.

У свою чергу Граужінєнє наголосила, що Литва завжди була і залишиться щирим другом України.

"Впевнена, що Україна з честю пройде всі випробування на шляху до Європи", - підсумувала спікер Сейму Литви.

Після закінчення переговорів, спікеру Литви за її особисту позицію щодо послідовної підтримки нашої країни вручили відзнаку Апарату РНБО.