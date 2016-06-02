Україна очікує на продовження процесу звільнення полонених - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання групи.

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"Ми очікуємо, що найближчим часом процес звільнення людей продовжиться. Одна з найскладніших проблем у питанні звільнення незаконно утримуваних осіб – це встановлення їхнього місцезнаходження, оскільки представники ОРДЛО відмовляються визнавати, що у них перебувають наші громадяни, яких ми шукаємо", - йдеться в повідомленні.

Також на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи обговорювали питання безпеки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що у питанні обміну заручників не можна говорити про зрушення.