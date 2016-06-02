Під Одесою випробували два нових артилерійських катери для ВМС (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час виходу в море у складі тактичної групи катерів перевірили роботу систем і механізмів у штормових умовах.

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Згідно з повідомленням, матеріальна частина працювала в штатному режимі.

За інформацією прес-центру, планується, що найближчим часом малі броньовані артилерійські катери увійдуть до складу ВМС ЗС України.

Довідка УНІАН. Малі броньовані артилерійські катери (МБАК) проекту 58155 побудовані в кінці 2015 року публічним акціонерним товариством "Завод "Ленінська кузня" за замовленням Міністерства оборони України згідно з державним контрактом, підписаним у жовтні 2014 року.

МБАК призначений для охорони і оборони пунктів базування (портів) і морських (річкових) комунікацій у межах територіального моря, ізоляції ділянок морського (річкового) узбережжя, захисту судноплавства на прикордонних річках, сприяння Держприкордонслужбі України в посиленні охорони державного кордону, участі в рятувальних операціях суден і літальних апаратів, що терплять лихо, для участі в операціях по боротьбі з проявами піратства, незаконної міграції і контрабанди в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну і на річці Дунай, участі в миротворчих операціях ООН у складі міжнародних сил та інших завдань.