Матіос заявив, що небойові втрати в армії складають більше тисячі осіб

Небойові втрати в українській армії складають більше тисячі чоловік убитими. Про це головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив в ефірі "112 Україна".

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"Нестатутні стосунки (раніше в інтерв'ю Матіос пояснював це як "дідівщину" - УНІАН), небойові втрати, як безповоротні, так і санітарні, мають вражаючі цифри. І це всього-навсього результат посттравматичного синдрому, відсутності суспільного примирення", - сказав Матіос.

На питання про цифри військовий прокурор відповів, що вони становлять приблизно "більше тисячі вбитих, біля трьох тисяч поранених. Різні небойові ситуації: самогубства, алкоголізм, необережне поводження зі зброєю, нестатутні відносини тощо".