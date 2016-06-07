За добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще дев'ятеро отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу один український воїн загинув, ще дев'ятеро отримали поранення", - заявив Лисенко.

За його словами, військові зазнали втрат і поранень на різних ділянках.

"Біля населеного пункту Пищевик один хлопець загинув, один був поранений. Також троє поранених у нас у Новотроїцькому. Шахта Путилівська - двоє поранених. Авдіївка - двоє поранених, і біля Майорська один поранений", - уточнив Лисенко.

Також він повідомив про втрати ворога за останні дні. Зокрема 4 червня поранені були четверо окупантів зі складу так званого 9 полку (дислокується в Новоазовську), які діяли у складі диверсійно-розвідувальної групи в районі Комінтернового. "Згодом їх евакуювали до Росії", - наголосив Лисенко.

Окрім того, 5 червня поранення отримали троє бойовиків із того ж загону. Зараз їх лікують у дитячому таборі "Зірочка" в селищі Безіменне. Цей дитячий табір бойовики використовують як госпіталь.

Лисенко додав, що 6 червня в результаті підриву автомобіля на власному мінному полі загинув один та були поранені двоє окупантів зі складу так званої 7 бригади (дислокується в Дебальцевому).

Минулої доби також був знищений розвідник із так званого 11-го полку з Макіївки, а двоє бойовиків отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще семеро отримали поранення.