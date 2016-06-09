Сьогодні бойовики на Донбасі 20 разів обстріляли підрозділи ЗСУ – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"На Донецькому напрямку продовжується ведення вогню по наших укріпленнях. Ворог тричі використовував міномети калібру 82 мм неподалік Невельського, а поблизу Авдіївки гатив з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. В районі шахти Путилівська російські окупанти застосували важкі міномети калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку, як зазначається, противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Красногорівки та Мар’їнки з гранатометів, БМП та мінометів.

Крім того, позиції в районі Новотроїцького двічі потрапили під обстріл важких мінометів та артилерії калібру 152 мм.

На Луганщині о 8.00 було здійснено 2 постріли з ручного протитанкового гранатомету в напрямку контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО загинув один український військовий, ще 5 отримали поранення.