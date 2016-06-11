РФ перекинула в окупований Харцизьк танки, БМП і САУ "Акація" - розвідка

Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За даними розвідки, Росія продовжує перекидати військову техніку та боєприпаси на тимчасово окуповану територію. Зокрема, до Свердловська приїхали п’ять вантажних автомобілів з боєприпасами до танків та 122-мм РСЗВ «Град», до Харцизька – залізничні платформи, що перевозили шість танків, чотири БМП, три 152-мм САУ "Акация", а також чотири цистерни з 200 тоннами паливно-мастильних матеріалів та вагони зі 160 тоннами боєприпасів. Ще 300 тонн паливно-мастильних матеріалів приїхали до міста Ровеньки", - сказав Лисенко.