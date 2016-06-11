З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

«Починаючи з опівночі та до 5.00 ранку ворог здійснив 13 мінометних обстрілів укріплень Збройних Сил України, використовуючи в тому числі і важкі міномети, заборонені Мінськими домовленостями.

На Маріупольському напрямку наші позиції поруч Красногорівки чотири рази опинялись під мінометним вогнем, тричі під Новотроїцьким та двічі поблизу Березового», - зазначають в штабі АТО.

На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітних установок та БМП, а згодом долучили ще і міномети. Важкі міномети калібру 120 мм ворог використав під Новгородським.

Позиції поруч Троїцького та Зайцевого супротивник обстрілював з кулеметів та гранатометів різних систем.

«На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік Новозванівки та Новоолександрівки російські терористи вели вогонь зі стрілецької зброї», - підкреслюється в повідомленні.