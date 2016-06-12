За добу в зоні АТО поранено 12 українських військовослужбовців, загиблих немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 12 українських військовослужбовців дістали поранення, загиблих немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було, однак 12 наших бійців були поранені. Втрати противника за минулу добу: п`ятеро загиблих та 12 поранених бойовиків з одразу чотирьох підрозділів російсько-терористичних військ", - зазначив речник.

Він уточнив, що п'ятеро бійців зазнали поранень поблизу шахти" Бутівка ", при чому троє з них - внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, двоє - внаслідок вибуху гранати. Також п'ятеро бійців були поранені поблизу Новотроїцького через мінометний обстріл з боку противника. Один боєць був поранений біля Красногорівки внаслідок гранатометного вогню, ще один - поблизу населеного пункту Майорськ - також внаслідок мінометного і гранатометного обстрілу з боку бойовиків.

Окрім того, Мотузяник зазначив, що інформація про загибель чотирьох українських військовослужбовців в Авдіївці в ніч на 12 червня, про що повідомили в батальйоні "Київ-1" і в організації "Карпатська Січ", на даний час перевіряється.

"Зараз ми перевіряємо цю інформацію. Інформація про втрати за поточну добу буде детально перевірена і буде надана в рамках наступного чергового брифінгу. Поки що ми її перевіряємо", - додав речник з питань АТО.