Від обстрілів бойовиків обвалилась шахта Бутовка, є загиблі та поранені - ЗМІ

Як повідомили DT.UA волонтери, з посиланням на бійців, що перебувають на передовій, на даний момент відомо про чотирьох загиблих та 10 поранених вояків зі складу ДУК ПС.

Читайте такожЗа добу бойовики випустили по українських військових понад півтисячі мін (карта АТО)

"Учора Бутівку обстріляли зі 152 мм, в будівлях стався обвал. Про точну кількість загиблих поки що не повідомляється, як я розумію, тому що під завалами залишилися люди. Завали зараз розбираються", - сказав співрозмовник.

"На даний момент, серед ДУКівців - 4 загиблих і 10 поранених. Поряд, на Зеніті, 1 поранений. В Айдарі - 2 загиблих, 6 поранених, у 90 ОМБР - 1 поранений", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО поранено 12 українських військовослужбовців, загиблих немає.

«За минулу добу, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було, однак 12 наших бійців були поранені. Втрати противника за минулу добу: п`ятеро загиблих та 12 поранених бойовиків з одразу чотирьох підрозділів російсько-терористичних військ", - зазначив речник.



