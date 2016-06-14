Український офіцер розповів про тактику бойовиків "живий щит"

Про це повідомляє прес-офіцер СЦКК Віталій Іванов на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

"Зокрема, під час брифінгу з представниками СММ ОБСЄ, який відбувся 13 червня 2016 року, представник СММ ОБСЄ повідомив про фіксування спостерігачами їх передової патрульної бази м.Горлівка ведення бойовиками ОРДО провокаційного вогню з артилерійських систем розташованих в житлових кварталах міста (було зафіксовано 54 вихідних гарматних постріли)", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що позиції артилерійських систем знаходилися на відстані близько 800 м від місця розташування патрульної бази СММ ОБСЄ. У зв'язку з небезпекою відкриття вогню у відповідь підрозділами ЗС України, представник СММ ОБСЄ підкреслив підвищення, у зв'язку з цим, загроз життю і здоров'ю їхніх спостерігачів.

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Як наслідок, представником СММ ОБСЄ не була виключена можливість тимчасового припинення діяльності їх передової патрульної бази.

"Незважаючи на неодноразове фіксування українською стороною СЦКК фактів ведення бойовиками ОРДО вогню з різних артилерійських систем з житлових кварталів міст Донецьк, Докучаєвськ, Горлівка по позиціях підрозділів ЗС України такі випадки продовжують мати місце. Неодноразові звернення української сторони СЦКК з цього приводу як до СММ ОБСЄ, так і до російської сторони СЦКК не увінчалися успіхом", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона СЦКК, вважає що в обох випадках дії бойовиків не тільки аморальні, а й суперечать нормам міжнародного права, а тому підлягають осуду.