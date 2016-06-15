При відбитті штурму біля Павлополя загинули 2 військових, загалом за добу поранено ще 7 - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Минулої доби двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок відбиття спроби штурму бойовиками позицій сил АТО біля Павлополя, ще 7 поранено біля Зайцевого, Павлополя, Мар’їнки", - сказав Лисенко.

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"На Маріупольському напрямку знову збільшилася кількість обстрілів. Найзапекліші бої відбулися біля села Павлопіль, де бойовики здійснили один артобстріл, кілька мінометних та застосували гранатомети. Продовжується протистояння в районі Мар’їнки. Там бандформування стріляли з мінометів, гранатометів та двічі вели обстріли снайпери. Ще міномети застосовувалися бойовиками біля Новотроїцького та Тарамчука. Неспокійно й поблизу села Чермалик, де незаконні збройні формування стріляли з зенітної установки та кулеметів", - сказав Лисенко. За його даними, внаслідок обстрілів було пошкоджено п’ять житлових будинків. В одному з них перебувала 13-річна дівчинка, яка отримала легкі тілесні ушкодження.

Також кілька ворожих провокацій із застосуванням стрілецької зброї були зафіксовані поблизу села Славне.

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Також він зазначив, що на Луганському напрямку зафіксовані дві збройні провокації з боку бойовиків поблизу селищ Трьохізбенка та Нижньотепле.

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У той же час на Донецькому напрямку «найгарячіші точки» залишаються незмінними – Авдіївська промзона та район Горлівки. Бойовики здійснили один артилерійський обстріл позицій українських військ в районі шахти «Бутовка». За словами Лисенка, поблизу шахти, а також Авдіївки, Пісок та села Невельске бойовики активно застосовували міномети калібром 82 та 120 міліметрів.

«У районі Горлівки незаконні збройні формування здійснювали обстріли широким фронтом із півночі на захід. Зокрема, окупанти стріляли з мінометів поблизу Зайцевого, Новгородського, Троїцького і Верхньоторецького. Крім того, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а біля Зайцевого ще зафіксовані обстріли з БМП, зенітної установки та два снайперських обстріли», - підкреслив Лисенко.

Також він зазначив, що кількість обстрілів позицій біля Майорська знизилася до однієї збройної провокації за вчора. Натомість бойовики активізувалися поблизу селища Луганське, що на Світлодарський дузі - за минулу добу противник стріляв з мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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