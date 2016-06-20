Марчук: до кінця року навряд чи вдасться ввести поліцейську місію на Донбасі

Про це в інтерв'ю Громадському повідомив представник України у безпековій групі Євген Марчук.

"Координатор в нашій групі — міністр Апакан (Ертугрул Апакан – голова моніторингової місії ОБСЄ в Україні – ред.) – дуже серйозний дипломат турецький. Ми запитували: ми будемо обговорювати це питання? Вони кажуть, — у нас немає ніяких вказівок. У нас є мандат, затверджений 57 країнами-членами ОБСЄ. Другого мандату в нас немає", - зазначив Марчук.

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Також Марчук повідомив, що до кінця року навряд чи вдасться ввести поліцейську місію в регіоні.

Він пояснив, що зараз не вистачає головного - ухвалення відповідного рішення 57 країнами ОБСЄ.

Також представник України в контактній групі повідомив, що українська сторона виступає за те, щоб така міжнародна озброєна місія контролювала не лише лінію зіткнення сторін, але і наразі непідконтрольну Україні ділянку державного кордону з Росією.

"Українська сторона запропонувала своє бачення. Це — лінія зіткнення. Вони мають увійти в цю зону і контролювати 426 кілометрів. Це пункти, куди відведене важке озброєння за угодами. А це досить багато бойової техніки. Вони мають взяти під охорону всі ці місця. І вихід на державний українсько-російський кордон", - сказав Марчук.

При цьому він зазначив, що "росіяни погодились поки що тільки на лінію зіткнення".