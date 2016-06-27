АП: За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо поранені
13:21, 27 червня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.
За добу загинув один український боєць / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових дій один військовий загинув, ще четверо отримали поранення", - сказав він.
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Нагадаємо, за добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли позиції сил АТО.
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