АП: За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій один військовий загинув, ще четверо отримали поранення", - сказав він.

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Нагадаємо, за добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли позиції сил АТО.