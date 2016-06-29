Під Донецьком загинув відомий український оперний співак Василь Сліпак

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Василь Сліпак, оперний співак з світовим ім'ям, який 19 років жив та працював у Франції, у Паризьській опері, але з початком російської агресії кинув європейську кар'єру та повернувся захищати Батьківщину, загинув на фронті під Донецьком у лавах "Правого сектору"", - повідомив Бутусов.

Читайте такожБойовики з гранатометів обстріляли низку опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку

За його словами, Василь Сліпак обрав собі псевдо "Міф" - скорочено від Мефістофель, з опери "Фауст".

"Василь Сліпак, великий артист та великий співак загинув як солдат. Як великий захісник свого народу. Це величезна втрата для кожного за нас. Про нього будуть писати книги, називати вулиці, проводити концерти та розповідати у школах та консерваторіях", - написав Бутусов.