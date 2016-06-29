Інформація про загибель в зоні АТО оперного співака Василя Сліпака перевіряється – Лисенко

13:26, 29 червня 2016
Війна
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Достовірність інформації про загибель в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі оперного співака Василя Сліпака наразі перевіряється.

Скріншот youtube.com

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Наразі перевіряється достовірність цієї інформації. Якщо цей факт підтвердиться, про це буде офіційно повідомлено", - сказав він.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив про те, що в зоні проведення АТО загинув оперний співак Василь Сліпак, який воював у лавах "Правого сектора".

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