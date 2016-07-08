Великобританія буде тренувати 4 тисячі українських солдатів
18:37, 08 липня 2016Війна
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Великобританія до березня 2017 року планує провести навчання 4 тис. українських військовослужбовців.
Великобританія має намір навчати військовослужбовців ЗСУ до березня 2017 року / УНІАН
Про це повідомив журналістів у кулуарах Варшавського саміту НАТО британський міністр закордонних справ Філіп Хеммонд, слова якого цитує в Twitter Посольство України у Великобританії.
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«Велика Британія має намір навчати 4000 військовослужбовців Збройних сил України до березня 2017 року», – сказав Хеммонд.
Як повідомляв УНІАН, українсько-американські військові навчання "Репід Трайдент-2016" стартували 27 червня на Яворівському військовому полігоні Львівської області. У 2016 році було заплановано участь підрозділів Збройних сил України в 10 багатонаціональних навчаннях.
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