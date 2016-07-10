У Луганській області бойовики обстріляли контрольний пост "Золоте"
17:16, 10 липня 2016Війна
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Ніхто з українських військових не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.
REUTERS
На Луганщині бойовики обстріляли контрольний пост «Золоте», де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та Збройних сил.
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Як повідомляє Державна прикордонна служба України, сьогодні близько 14.00 терористи з населеного пункту Первомайськ, що знаходиться на неконтрольованій території, відкривали вогонь по позиціях контрольного посту «Золоте». Декілька гранат розірвалися біля посту.
Ніхто з українських військових не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.
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