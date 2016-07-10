Ситуація в зоні АТО загострилася: найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку

Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції загострилась, бойовики сьогодні 41 раз обстріляли опорні пункти українських військових.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00

«Ситуація в районі проведення АТО загострилася, проте повністю контрольована українською армією. З опівночі та упродовж дня російські окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України», - поінформували у штабі.

Найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Із 122 мм артилерії ворог вів вогонь по укріпленнях ЗСУ у Миколаївці Другій, а 120 мм міномети застосував поблизу Новгородського, Майорська та Пісків. З мінометів калібру 82 мм противник стріляв по позиціях українських бійців у Зайцевому, Артемовому та Авдіївці. Під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники селища Луганське.

На Маріупольському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів російські окупанти били по Мар’їнці, а з мінометів калібру 82 мм обстріляли Широкине, Красногорівку та Гнутове. Також під ворожий вогонь потрапили підрозділи сил АТО в Березовому, Талаківці та Богданівці.

На Луганщині окупанти стріляли з гранатометів по Станиці Луганській та Новоолександрівці.