Бойовики не дали жодної відповіді на пропозиції Києва про обмін заручниками – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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"Щодо питання заручників, то поки що ми не отримали жодноі відповіді від ОРДО на нашу пропозицію передати ім 8 затриманих під Широкіно диверсантів, аби звільнити наших важкохворих військових, ані на пропозицію передати ОРДО 50 людей, аби звільнити 25 українців", - зазначила вона.

За її словами, особливу увагу заручникам мала б присвятити «нормандська четвірка» і «таки дотиснути Росію і бойовиків, аби всіх звільнити».

Як написала Геращенко, за останніми уточненими даними від СБУ, нині на окупованих територіях перебуває 108 українських заручників і ще 10 за ґратами в Росії.