Контактна група продовжить узгодження документа про розведення сил на Донбасі - Оліфер

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, тільки що відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

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«Під час скайп-зустрічі заслухали звіт робочої підгрупи з безпеки. Домовилися продовжити роботу з доузгодження Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбулася зустріч підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.