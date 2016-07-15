Контактна група продовжить узгодження документа про розведення сил на Донбасі - Оліфер
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі провела відеоконференцію з бойовиками і продовжить узгодження документа про розведення сил на Донбасі.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
За її словами, тільки що відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.
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«Під час скайп-зустрічі заслухали звіт робочої підгрупи з безпеки. Домовилися продовжити роботу з доузгодження Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі», - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбулася зустріч підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.