Марчук назвав кількість танків, які Росія доправила на окуповану територію Донбасу

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник України у Мінських перемовах Євген Марчук.

Він запевнив, що українська розвідка достеменно знає, через який залізничний перехід чи кордон із російського боку заходять ешелони, скільки і яку техніку там привезли, куди потім ця техніка йде і де її розвантажують.

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"Абсолютно точно відомо, що з того боку знаходиться 702 танки трьох модифікацій, це сучасні танки, танки готові до бою. Артилерійських систем різних, ствольної артилерії, реактивної і мінометів – це більше тисячі. Вже не кажучи про інші параметри, але це найважливіші компоненти воєнного характеру, які, як правило, пов’язані з діями наступального характеру. Або нанесення дуже великих втрат для протилежної сторони", – заявив український перемовник.

Марчук також заявив, що про затухання конфлікту на Донбасі можна говорити з точки зору активності обстрілів, а з точки зору накопичення всіх складових, аж до польових госпіталів, засобів розвідки, складів зброї, відремонтованої техніки, це свідчить про те, що Росія не збирається виходити звідти.