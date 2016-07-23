СБУ: бойовики планували підірвати дорогу Сєвєродонецьк-Попасна
СБУ виявила схованку боєприпасів, який призначався для диверсійної групи т. зв. "ЛНР".
Правоохоронці на околиці міста Попасна Луганської області виявили схованку боєприпасів, якими бойовики планували підірвати автошлях "Сєвєродонецьк-Попасна".
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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Схованка була під приватним будинком. Зі схрону було вилучено протитанкову міну ТМ 62М із запалом, осколочний фугасний танковий снаряд, 200-грамову тротилову шашку та майже двісті патронів з російським маркуванням до автомату Калашникова.
За інформацією СБУ, схованка призначалася для диверсійної групи т.зв. "ЛНР", яка планувала підірвати автошлях "Сєвєродонецьк-Попасна".
Крім того, у місті Бахмут Донецької області у покинутому будинку співробітники СБУ виявили схованку, з якого вилучили 19 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами і майже 400 патронів до пістолету Макарова.
В обох випадках вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.