СБУ: бойовики планували підірвати дорогу Сєвєродонецьк-Попасна

Правоохоронці на околиці міста Попасна Луганської області виявили схованку боєприпасів, якими бойовики планували підірвати автошлях "Сєвєродонецьк-Попасна".

Читайте такожУ Торецьку СБУ затримала чотирьох бойовиків (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Схованка була під приватним будинком. Зі схрону було вилучено протитанкову міну ТМ 62М із запалом, осколочний фугасний танковий снаряд, 200-грамову тротилову шашку та майже двісті патронів з російським маркуванням до автомату Калашникова.

За інформацією СБУ, схованка призначалася для диверсійної групи т.зв. "ЛНР", яка планувала підірвати автошлях "Сєвєродонецьк-Попасна".

Крім того, у місті Бахмут Донецької області у покинутому будинку співробітники СБУ виявили схованку, з якого вилучили 19 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами і майже 400 патронів до пістолету Макарова.

В обох випадках вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.