Розвідка назвала імена понад 20 російських снайперів на Донбасі (фото)

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що вони діють у районах н.п.Мар'їнка, Славне, Березове, Новотроїцьке, Новогнатівка, Ясне (Донецької обл.) як проти українських військовослужбовців, так і цивільного населення, а також залучаються до провокаційних обстрілів представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Серед них:

командир взводу Шабаєв Євген Сергійович, 27.04.1980 р.н.;

заступник командиру взводу – командир відділення Яшин Олександр Іванович, 16.05.1977 р.н.;

снайпер Колесник Іван Олександрович, 27.08.1986 р.н.;

снайпер Бурачевський Артем Михайлович,06.08.1984 р.н.;

старший снайпер Мирний Євген Васильович, 09.04.1990 р.н.;

снайпер Гончаров Олександр Сергійович;

снайпер Макаров Вадим В’ячеславович, 17.02.1989 р.н.;

снайпер Тарасенко Дмитро Володимирович, 12.10.1990 р.н.;

снайпер – радіотелефоніст Осадчий Ернест Володимирович, 12.12.1989 р.н.;

командир відділення Ступницький Андрій Валерійович, 22.07.1973 р.н., громадянин Росії, проживає м. Волгоград;

старший снайпер Попков Андрій Олексійович, 26.07.1971 р.н.;

снайпер Василечко Євген Олександрович, 05.08.1987 р.н.;

снайпер Доценко Артур Федорович, 19.06.1988 р.н.;

снайпер Шаповалов Володимир Валерійович, 04.09.1988 р.н.;

снайпер Левицький Іван Миколайович 23.03.1990 р.н., громадянин Росії, проживає Республіка Башкортостан, м. Уфа;

снайпер Садиков Габдулла Римович,18.01.1991 р.н.;

снайпер – радіотелефоніст Пісьяукова Вікторія Володимирівна, 24.06.1981 р.н.;

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командир відділення Хафізов Марат Індусович, 05.10.1971 р.н.;

снайпер Шавирін Руслан Вікторович, 20.09.1993 р.н.;

старший снайпер Дрижерук Констянтин Григорійович, 19.02.1988 р.н.;

снайпер Гараєв Айрат Талгатович, 11.10.1972 р.н.;

снайпер Галкин Євген Ігорович, 26.03.1983 р.н.;

снайпер Баранов Микола Вікторович, 22.04.1991 р.н.;

снайпер – радіотелефоніст Лисенко Андрій Леонидович, 05.07.1981 р.н.;

снайпер Пінчук Сергій Юрійович, 30.08.1983 р.н.