"Застій, алкоголь, наркотики": Матіос назвав причини небойових втрат серед військових у зоні АТО

Про це повідомляє "112 Україна".

"Ніхто не озвучує щоденні безповоротні втрати – і небойові санітарні. Причина – застій на місці, соціальні проблеми контингенту покликаного, а не контрактного, пияцтво, зловживання – не в значній мірі – наркотичними засобами, нестатутні відносини, необережність зі зброєю, стан здоров'я, каліцтва та ДТП", - сказав Матіос.

За його словами, тільки за минулу добу сили АТО зазнали 3 небойових втрат.

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"Їхні батьки повірять, що вони загинули не від війни і їм не можна надати статус учасника АТО, тому що вони загинули не при виконанні бойових завдань. І таких людей не сотні, а тисячі", - зазначив Матіос.

Крім того, головний військовий прокурор заявив, що доповідав генеральному прокурору про кількість злочинів, скоєних українськими військовослужбовцями, і глава ГПУ вже написав відповідні резолюції.

"Але у нас тотальне реформування в скороченні органів прокуратури. Військовій прокуратурі треба додати мінімум 50 слідчих, які могли б це розслідувати, тому що зараз все це розслідує Нацполіція. А слідчий Нацполіції, яка реформується і не укомплектована штатом слідчих в зоні АТО, рчиняє до того, що в комп'ютері є справа, а в живому варіанті цієї справи хоча б з одним папірцем немає", - підкреслив Матіос.