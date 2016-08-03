На Донбасі від початку збройного конфлікту загинули 9 553 особи - ООН

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, розміщеному на сайті організації.

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«Всього з середини квітня 2014 року до 31 липня 2016 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументовано 31 690 жертв, з яких 9 553 вбитих і 22 137 поранених в зоні конфлікту на сході України», - наголошується у документі.

Зазначається, що до згаданої кількості втрат входять жертви серед Збройних сил України, цивільних осіб і членів незаконних збройних формувань.