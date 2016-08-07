У штабі АТО розповіли, що підземні поштовхи у Маріуполі нагадували вибухову хвилю

14:23, 07 серпня 2016
Війна
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Проте під час землетрусу у Маріуполі Донецької області обстрілів на цьому напрямку не зафіксовано.

У штабі розповіли про "вибухову хвилю" під час землетрусу / quakes.globalincidentmap.com/

 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«Сьогодні жителі Маріуполя близько 11 години 17 хвилин в різних районах міста відчули, поштовхи, що нагадують «вибухову хвилю». Особливо відчутно було землетрус у центральному та лівобережному районах міста, сильний поштовх прийшовся також на прибережну частину», - йдеться у повідомленні.

Прес-центр штабу АТО повідомляє, що обстріли в цей час на цьому напрямку не зафіксовані.

Як повідомляв УНІАН, у місті Маріуполі Донецької області сьогодні стався землетрус. Жертв серед населення та руйнувань внаслідок землетрусу немає. Також підземні поштовхи відчули жителі міста Бердянська.

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