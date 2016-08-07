Штаб АТО: Бойовики з початку доби понад 20 разів відкривали вогонь з важкого озброєння

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь з 120 і 82 мм мінометів і гранатометів по укріплень українських військових на ділянці Красногорівка-Авдіївка.

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«Захисників Луганського ворог обстріляв з мінометів і великокаліберних кулеметів, в Троїцькому застосував гранатомети, а поблизу Красногорівки і Пісок використовував БМП», - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на Маріупольському напрямку, грубо порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська з 122 мм артилерії накривали позиції сил АТО в Майорске.

За Мар'їнці, Водяному і Павлополью ворог вів вогонь з мінометів, за Старогнатовке – з кулеметів крупного калібру, а під Талаковкой - зі стрілецької зброї. Ворожа бронетехніка задіяна в Широкином.

«На Луганщині з нашим опорних пунктах у районі Новозвановки і Попасній противник тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів», - додали в прес-центрі.