СЦКК задокументувала застосування бойовиками реактивних пускових установок

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 5 серпня спостерігачі української сторони СЦКК задокументували факт застосування НЗФ реактивних снарядів. "Про це свідчать рештки боєприпасів, знайдені на місці їх падіння, у 500 м від південно-західної околиці населеного пункту Богданівка. Зокрема елементи дюралевих корпусів та частки двигунів", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано, що снаряди мають укорочену довжину, порівняно зі звичайними, що є нетиповим для боєприпасів відомих РСЗВ.

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Встановлено, що підривники снарядів встановлені на осколкову дію, внаслідок чого, разом із посиленою уражаючою дією й отримано значні за розмірами ділянки пошкоджень поверхні навколо вхідного тунелю від снаряду.

"Української стороною СЦКК вже зафіксовано декілька випадків застосування НЗФ такої зброї, яка, схоже, знову поставляється "російським воєнторгом" на Донбас і активно опановується бойовиками ОРДО. При цьому, російські куратори бойовиків, не шкодують для них всього розмаїття реактивних снарядів, що виробляються російським оборонним підприємством "НПО "Сплав" (м. Тула)", – наголошується в повідомленні.