"Не їхнє свято": у День Незалежності бойовики посилили обстріли українських позицій - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку по Троїцькому і Луганському ворог ще до світанку бив з важкої артилерії калібру 122-мм Уздовж всієї лінії розмежування: Невельске - Авдіївська промзона - Світлодарська дуга бойовики били з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Авдіївку противник розстріляв з танків, а в Луганському застосував бойові машини піхоти. Ближче до опівночі окупанти випустили близько шести десятків артилерійських снарядів по Семигор'ю, застосувавши 152-мм калібр, йдеться в повідомленні.

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На Маріупольському напрямку ворог бив з 122-мм самохідних установок, випустив понад 100 снарядів по Широкиному. По позиціях в Новогригор'ївці, Широкиному і Старогнатівці вів вогонь з мінометів калібру 120. Мар'янку і Красногорівку обстрілювали з озброєння калібру 82-мм У Водяному, Широкиному і Павлополі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Близько Мар'їнки задіяли також БТР. Під цим населеним пунктом і в Новотроїцькому активізувалися снайпери ворога.

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В Луганській обл. ворог з важкої артилерії калібру 152-мм розстрілював позиції в Калиново-Попасному, Новозванівці, Жолобці і Новотошковському. Під час обстрілу Кримського застосовувалося озброєння калібру 122-мм. Також, в Кримському, Попасній і Станиці Луганській ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів і кулеметів. В Новоалександрівці і Золотому стріляли з гранатометів і кулеметів великого калібру. Близько Кримського окупанти застосовували і танки. В Станиці Луганській бойові машини піхоти. В районі Новоолександрівки працював снайпер.