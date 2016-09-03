СБУ затримала інформаторку бойовиків "ЛНР" (відео)

Співробітники Служби безпеки України затримали інформаторку терористичної організації «ЛНР» в районі проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСБУ за час конфлікту на Донбасі звільнила з полону бойовиків більше 3 тисяч осіб

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, упродовж 2014-2016 років вона передавала одному з бойовиків «ЛНР» відомості про кількість, озброєння, переміщення та місця дислокації українських підрозділів у Новоайдарському районі Луганщини.

«Під час обшуку за місцем проживання спільниці терористів правоохоронці вилучили засоби зв’язку, картки мобільних операторів та нотатки, що підтверджують її протиправну діяльність», - йдеться у повідомленні.

Щодо затриманої відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.