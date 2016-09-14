Напад на українських військових на Луганщині скоїв озброєний дезертир - ЗМІ

Про це пише Думская.

За даними видання, офіційна інформація про «бій з диверсійно-розвідувальною групою противника» не відповідає дійсності.

"Думская" стверджує, що бійців розстріляв озброєний дезертир, який можливо зник на окупованій території. Військова контррозвідка не виключає, що вбивця міг бути пов'язаний з терористичною організацією.

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Інформацію про загибель бійців ВСУ від рук дезертира підтверджує також колишній командир батальйону "Кривбас", депутат Криворізької міськради Микола Колесник.

"Озброєний, при собі повний боєкомплект, є гранати, вбив двох людей, поранив п'ятьох. Може направлятися в Кривий Ріг, можливо через Дніпро. Може бути у формі. Особливу увагу волонтерам, може просити допомоги", - написав Колесник на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою штабу АТО, 12 вересня 2016 року близько 16:00 позиції одного з підрозділів Збройних Сил України в районі Станиці Луганської були атаковані ворожою ДРГ. В результаті бою двоє військовослужбовців загинули, п'ятеро отримали поранення, один зник без вісті. В результаті інциденту загинули кадровий офіцер - капітан Юрій Сметанін - і солдат Андрусович.