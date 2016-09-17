"Перемир'я" не працює: ЗМІ повідомили про загибель бійця АТО після оголошеного "режиму тиші"

Про це повідомляє ТСН.

Журналісти нагадують, що 16 вересня біля Авдіївки поранили шістьох військових. Одного з них привезли до місцевої лікарні з мінно-вибуховою травмою. Спочатку лікарі заявляли, що він виживе, проте пізніше стало відомо про смерть бійця.

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ТСН зазначає, що він став першим відомим загиблим українським військовим після оголошення нового перемир'я.

Також журналісти вказують, що в Авдіївці з вечора 16 вересня поновилися бої. Відомо про ще двох поранених військових.