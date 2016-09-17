"Перемир'я" не працює: ЗМІ повідомили про загибель бійця АТО після оголошеного "режиму тиші"
00:39, 17 вересня 2016Війна
694 0
В Авдіївці Донецької області, незважаючи на оголошене 15 вересня перемир'я, убито українського солдат.а
В зоні АТО загинув український військовий / Фото УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Журналісти нагадують, що 16 вересня біля Авдіївки поранили шістьох військових. Одного з них привезли до місцевої лікарні з мінно-вибуховою травмою. Спочатку лікарі заявляли, що він виживе, проте пізніше стало відомо про смерть бійця.
Читайте такожВійськові показали наслідки обстрілу Авдіївської промзони в першу ніч "перемир'я" (відео)
ТСН зазначає, що він став першим відомим загиблим українським військовим після оголошення нового перемир'я.
Також журналісти вказують, що в Авдіївці з вечора 16 вересня поновилися бої. Відомо про ще двох поранених військових.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter