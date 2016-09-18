Звільнений з полону Супрун: "Бойовики говорили, що про мене забули"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з президентом в столичному Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини Державного управління справами.

«Дуже важко передати і висловити свої почуття, які у мене в душі про те, що повернувся додому, повернувся на Батьківщину», - сказав Супрун.

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«Я є співробітником ООН і зобов'язаний бути стриманим у своїх емоціях і, в певному сенсі, у своїх висловлюваннях, але коли мені говорили після мого «затримання» і «арешту», що мене кинули, що про мене забули: «Ти залишишся тут на невизначений термін, і ніхто тобі не допоможе», я в це не вірив», - додав Супрун.

За словами Супруна, він був упевнений, що українська влада робить все можливе для його звільнення з полону.

«Я знав і розумів, що моя держава, наш уряд, люди, які за це відповідають, не забудуть нас, тих, хто були незаконно арештовані і незаконно утримувані на території «ДНР» і «ЛНР». Я за це дуже вдячний, тому що ми тут зі своїми сім'ями, повернулися додому і будемо далі працювати. Дякую, пане президенте», - зазначив звільнений з полону українець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені Жемчугов і Супрун. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.