У Мінську контактна група узгодила розведення сторін на трьох ділянках на Донбасі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що Україна послідовно виконує зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінських домовленостей і строго дотримується режиму тиші.

"У продовження цього українська сторона підписала це рамкове рішення, щоб забезпечити виконання Мінських угод з боку ОРДЛО", - йдеться у її повідомленні.

Оліфер розповіла, що документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу.

Водночас, рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей Тристоронньої контактної групи про відведення з лінії зіткнення гармат калібром менше 100 мм.

Читайте такожКонтактна група продовжить узгодження документа про розведення сил на Донбасі - Оліфер

Також згідно з рамковим рішенням про розведення сил і засобів СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення".

"Слід особливо зазначити, що це розведення заплановано тільки на трьох ділянках з чітко визначеними координатами. Водночас українська сторона вважає, що у ході імплементації цього рамкового рішення можуть бути відпрацьовані підходи до можливого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування", - написала вона.

Крім того, наголосила Оліфер, при підготовці документа українська сторона повністю виключила спроби вільного тлумачення параметрів і статусу лінії розмежування, оскільки в тексті рамкового рішення зафіксовано, що цей документ приймається протягом протоколу від 5 вересня 2014 р., меморандуму від 19 вересня 2014 р., комплексу заходів із виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 р.

Від України рамкове рішення підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ – Мартін Сайдик, від Росії - Борис Гризлов.