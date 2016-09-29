Українські військові просять ОБСЄ встановити спостережні пункти в Петровському - звіт СММ

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 27 вересня, опублікованому на сайті організації сьогодні.

"В Богданівці генерал Збройних сил України повідомив спостерігачам, що, якщо спостережні пункти СММ не будуть встановлені по обидва боки ділянки розведення сил і засобів, він не відводитиме підрозділ ЗСУ, дислокований у цьому районі", - заявили в місії ОБСЄ.

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Також сказано, що спостерігачі окремо звернулися до військовослужбовців ЗСУ і бойовиків «ДНР» з проханням про проведення робіт з розмінування дороги, що пролягає між Петровським і Богданівкою через село Вікторівка (42 км на південний захід від Донецька). "Офіцер ЗСУ при Спільному центрі з контролю і координації поінформував СММ, що Збройні Сили України розпочнуть роботи з розмінування в даному районі після дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб", - сказано в звіті.

При цьому наголошується, що бойовики «ДНР» заявили, що, на їх думку, "ця дорога проходить за межами ділянки розведення сил і засобів, і, отже, вони не вилучатимуть міни, незважаючи на їх зобов'язання щодо розмінування". У місії підкреслили, що ці зобов'язання відповідають пункту 6 Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року, рішенню Тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності від 3 березня 2016 року, доповненню до Комплексу заходів, а також положенням Рамкового рішення про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

Спостерігачі нагадали, що розмінування дороги також необхідне для забезпечення патрулювання і віддаленого спостереження СММ на ділянці розведення сил і засобів, передбачених у Рамковому рішенні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що спостерігачі місії не можуть здійснювати моніторинг за процесом розведення сил і засобів у районі Петровського через замінування території.

21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км вширину і 2 км вглибину.

24 вересня начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з Хугом заявив, що відведення важкого озброєння на Донбасі неможливе в умовах порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.