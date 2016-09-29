Штаб АТО: за добу бойовики обстріляли українські позиції 25 разів

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 29 вересня.

На Луганському напрямку зафіксовано 9 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганскої. А з БМП окупанти обстріляли українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкиному та Мар’їнці вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхньоторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з БМП та зенітної установки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, зафіксовано проліт 1 БПЛА.

Незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України суворо дотримаються “режим тиші” та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод.