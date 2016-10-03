Український військовий загинув під час обстрілу бойовиків біля Кримського

Дану інформацію підтвердили телеканалу 112 Україна в прес-службі штабу АТО.

"2 жовтня 2016 року в результаті масованого мінометного обстрілу позицій українських військових поблизу Кримського, що в Луганській області, від осколкового поранення в спину загинув свободівець, боєць "Легіону Свободи", "сокілець", офіцер 93-ї ОМБ Мирослав Мисла", - повідомила прес-служба ВО "Свобода".

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За даними об'єднання, загиблий Мирослав народився 4 липня 1992 року на Закарпатті. 2013 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна.

"Активний учасник Революції гідності, під час якої був спеціальним кореспондентом радіо "Голос Свободи". З перших днів російсько-української війни пішов на фронт добровольцем", - додали в прес-службі політсили.

Раніше лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив про загибель біля села Кримське, що на Луганщині, українського військового.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, з опівночі до 18.00 2 жовтня в зоні АТО зафіксовано 22 випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню. Позиції українських військ біля Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го і 82-го калібру, а також з гранатометів і стрілецької зброї.