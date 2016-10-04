СММ ОБСЄ не змогла здійснити контроль за розведенням сил біля Петрівського

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ у мікроблозі в Twitter.

«ССМ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають. Доступу немає в районі Петрівського-Богданівки - СЦКК не зміг скоординувати розмінування території», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики повернули на позиції передові підрозділи біля Петрівського - розвідка

«ССМ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають. Жодних гарантій безпеки від ЗСУ та «ЛНР» (можливі міни) в районі Золоте/Первомайськ», - зазначили в СММ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину. При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з двох ділянок здійснюється при моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.